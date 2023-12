Livorno, arrivano i parcheggi “Compra e Vai”

Home

9 Dicembre 2023

Dopo i parcheggi sul viale Italia “Kiss and Go” in città arrivano quattro parcheggi “Compra e vai”.

Si tratta di parcheggi gratuiti in zone con lettera vicino al centro per parcheggiare e fare acquisti veloci. Il tempo massimo di sosta consentito è infatti di 20 minuti.

I posti “Compra e Vai” sono due in via Cambini nei pressi di via Marradi e altri due in via Roma all’altezza di via Cambini

