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Cronaca

Livorno, assente durante il controllo: 43enne farrestata per evasione

Cronaca

17 Maggio 2026

Livorno, assente durante il controllo: 43enne farrestata per evasione

Livorno 17 maggio 2026 Livorno, assente durante il controllo: 43enne farrestata per evasione

I Carabinieri del Comando Stazione Livorno Centro hanno arrestato una donna livornese di 43 anni, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari.

L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sul territorio di Livorno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per reati contro il patrimonio. Durante un controllo effettuato d’iniziativa dai carabinieri della Stazione Livorno Centro, però, non sarebbe stata trovata in casa.

Immediatamente sono scattate le ricerche, mentre i militari sono rimasti nei pressi dell’abitazione in attesa del suo eventuale rientro. Poco dopo la 43enne sarebbe tornata al domicilio senza però riuscire a fornire una valida giustificazione per l’allontanamento.

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto per evasione. La donna è stata successivamente accompagnata presso il carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dopo l’udienza di convalida, nei confronti della 43enne è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari. In caso di ulteriori violazioni analoghe, potrebbe però scattare un aggravamento della misura cautelare.