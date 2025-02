Home

Livorno, auto contro palo dell’illuminazione in via D’Alesio: intervengono i Vigili del Fuoco

4 Febbraio 2025

Questa mattina intorno alle ore 5, i Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti in via G. D’Alesio a seguito di un incidente stradale. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un palo della pubblica illuminazione, provocandone la caduta sulla carreggiata.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovendo il palo per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle cause che hanno portato all’impatto.