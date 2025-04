Home

Livorno, auto si ribalta sul viale della Libertà: danneggiate tre vetture in sosta

9 Aprile 2025

Livorno 9 aprile 2025

Paura nella notte sul viale della Libertà, dove intorno alle 00.30 una Volkswagen Taigo si è ribaltata in pieno rettilineo, per cause ancora in fase di accertamento. Il violento impatto ha coinvolto tre auto parcheggiate, causando danni significativi, in particolare a una Volkswagen Polo.

Secondo quanto ricostruito, la Polo, che si trovava al centro tra le altre due vetture in sosta, sarebbe stata colpita nella parte posteriore sinistra. L’urto, particolarmente violento, l’ha spinta in avanti, provocando anche gravi danni alla parte anteriore, a causa del tamponamento del veicolo parcheggiato che sostava davanti

Il conducente della Taigo, un giovane ragazzo, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo ribaltato e, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Avrebbe subito un taglio a una mano, per il quale è stato soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo incidentato, e la polizia municipale, incaricata di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento le cause del ribaltamento non sono chiare. Si dovrà attendere l’esito degli accertamenti per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto, in un tratto di strada rettilineo e in orario notturno.

L’incidente ha provocato notevoli danni materiali, ma nessuna persona coinvolta ha riportato ferite gravi, un esito fortunato per un sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.