Home

Cronaca

Livorno avrà il museo della memoria del Moby Prince. Mozione votata all’unanimità, la soddisfazione di Midili

Cronaca

30 Ottobre 2025

Livorno avrà il museo della memoria del Moby Prince. Mozione votata all’unanimità, la soddisfazione di Midili

Livorno avrà il museo della memoria del Moby Prince. Mozione votata all’unanimità, la soddisfazione di Midili Livorno 30 ottobre 2025

Soddisfazione per l’approvazione della mozione sul Museo Moby

Il consigliere comunale Lorenzo Midili (PD) accoglie con grande soddisfazione il voto favorevole all’unanimità del Consiglio Comunale di Livorno alla mozione sul Museo Moby, un progetto che vuole portare avanti l’immenso lavoro dei familiari e delle associazioni delle vittime di questa strage.

Midili dichiara: “Conservare questa memoria non significa soltanto onorare chi ha vissuto direttamente quelle esperienze, ma anche offrire alle nuove generazioni la possibilità di comprenderle, di farle proprie e di trarne insegnamento per il futuro con la promozione della sicurezza marittima attraverso attività didattiche, incontri, mostre e molto altro.

Ringrazio I presidenti delle associazioni Rosetti e Chessa e quindi le famiglie che sono state la pietra sui cui si basa questo atto, nato da un’idea sempre sostenuta di Loris Rispoli.

Ringraziamo il Sindaco e tutti i consiglieri che hanno sostenuto la mozione e tutte le persone che, con passione e visione, hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato.

Parallelamente a questo atto è stato presentato una legge parlamentare dai deputati Bonafé, Simiani, Mauri e Casu per richiedere fondi al governo per la creazione di questo museo e il presidente della regione Giani subito si è mostrato disponibile ad aiutare come regione Toscana creando un link con l’armadio della memoria alla Biblioteca del consiglio regionale, oltre che alla realizzazione del museo stesso.

Ora l’impegno continua: perché la memoria viva davvero solo se diventa patrimonio condiviso e se continua a parlare alle generazioni che verranno”.

Video – Museo della memoria del Moby Prince, Lorenzo Midili (PD) racconta il percorso della mozione