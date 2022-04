Home

Cronaca

Livorno, avviso pubblico per le installazioni temporanee dello spettacolo viaggiante

Cronaca

2 Aprile 2022

Livorno, avviso pubblico per le installazioni temporanee dello spettacolo viaggiante

Livorno 2 aprile 2022

E’ pubblicato sul sito del Comune un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per le installazioni temporanee di attrazioni dello spettacolo viaggiante per l’anno 2022 (escluso il periodo natalizio) in varie zone della città per l’anno 2022.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal 1 aprile al 12.04.2022 (entro le ore 13).

L’avviso è finalizzato alla concessione del suolo pubblico per le attrazioni dello spettacolo viaggiante (categorie Ministeriali piccola e media), nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità, rotazione e pari opportunità.

Per tutte le informazioni e per la modulistica si rimanda alla pagina del sito del Comune: https://www.comune.livorno.it/ polizia-amministrativa/ spettacoli-viaggianti/avviso- pubblico-installazioni- temporanee

Le zone cittadine che possono ospitare fino a due attrazioni dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale con delibera n. 298 del 19/11/2021 a seguito dello studio effettuato dagli uffici tecnici competenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin