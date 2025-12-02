Home

Livorno Awards 2025, una festa di cuore e comunità: successo per la Cerimonia di Natale di SportLandia e Centro San Simone

2 Dicembre 2025

Livorno 2 dicembre 2025 Livorno Awards 2025, una festa di cuore e comunità: successo per la Cerimonia di Natale di SportLandia e Centro San Simone

Un pomeriggio di emozioni autentiche, sorrisi, abbracci e gratitudine condivisa ha riempito il Palazzo dei Portuali. La Cerimonia di Natale 2025, organizzata da SportLandia Livorno e dal Centro San Simone – Gli Amici di Tutti Onlus, con il patrocinio del Comune di Livorno, si è svolta con grande successo, confermando quanto la città sappia rispondere con calore agli eventi dedicati all’inclusione e alla solidarietà.

Una festa che unisce: ragazzi, famiglie e volontari in un abbraccio collettivo

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, ma con il sapore semplice e sincero delle tradizioni che scaldano il cuore. I protagonisti – ragazzi con disabilità, famiglie, istruttori, volontari, amici e sostenitori – hanno riempito il grande salone del Palazzo dei Portuali con entusiasmo contagioso.

Pandori e panettoni ai ragazzi con disabilità chiamati uno per uno a ritirare il premio. Di ogni persona con disabilità chiamata sono stati raccontati i loro progressi e le le loro vittorie quotidiane e sportive. Pandori e panettoni non solo ai ragazzi ma anche ai volontari, veri pilastri dell’associazione: donne e uomini che durante tutto l’anno accompagnano gli atleti nelle loro attività sportive, li sostengono, li motivano e li aiutano a superare limiti e paure.

Un gesto simbolico ma potentissimo, che ha illuminato i loro volti e sottolineato una verità semplice: la comunità cresce solo se cammina insieme.

E Livorno ha camminato compatta, felice di esserci.

Numerosi gli sponsor che hanno reso possibile la festa: Conad, Associazione Culturale Cambiamenti, Centro Surf Tre Ponti, U.N.V.S., Unione degli Insigniti della Repubblica Italiana, Agenzia Generali di via Cairoli, DAS ed Europ Assistance. Un sostegno che conferma quanto la città creda nella missione di SportLandia e Centro San Simone.

I Livorno Awards 2025: quattro storie esemplari che fanno crescere la città

È stata un’emozione forte vedere sul palco i protagonisti della prima edizione dei Livorno Awards, riconoscimento creato per premiare chi, con impegno e dedizione, migliora la vita della comunità.

I premiati del 2025 sono stati accolti da lunghi applausi, segno di una stima collettiva cresciuta negli anni grazie al loro instancabile lavoro.

• Dr. Carlo Gambacciani – Premio Medicina

Neurochirurgo di eccellenza, livornese classe 1982, ha costruito un percorso professionale di altissimo profilo: laurea in Medicina e Chirurgia con 103/110, specializzazione in Neurochirurgia con lode e punteggio massimo e numerosi anni di formazione presso centri d’avanguardia.

La sua carriera racconta un impegno costante verso la cura, lo studio e la responsabilità sociale, qualità che hanno emozionato il pubblico durante la premiazione.

• Dott.ssa Irene Strati – Premio Cultura

Naturalista, ricercatrice, guida ambientale, esploratrice e fondatrice di GreenCity Treks, Irene Strati è una delle figure culturali più dinamiche di Livorno.

Dopo 16 anni in Irlanda e un dottorato al Trinity College di Dublino, è tornata nella sua città per sviluppare numerosi progetti su corridoi verdi, cultura ambientale e inclusione sociale attraverso il trekking urbano.

Ambasciatrice di Livorno nel mondo dal 2021, ieri ha commosso la platea ricordando l’importanza del “fare rete” per rendere la città più verde, più consapevole e più unita.

• Cav. Giovanni Belfiore – Premio Sociale

Una vita intera dedicata al volontariato, alla donazione e al servizio pubblico.

Dal 1985 nella Polizia di Stato, 177 donazioni Avis, fondatore ADMO Livorno, presidente Avis per oltre un decennio, punto di riferimento regionale per la cultura del dono, e insignito nel 2025 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La sua storia ha ispirato tutti: un esempio di generosità concreta, vissuta sempre con umiltà e gratuità.

• Ing. Silvana Seller – Premio Sociale

Una colonna storica dell’inclusione sportiva a Livorno.

Ingegnere, atleta, paracadutista con 2.759 lanci, istruttrice CONI, Maestra 5º Dan di karate, ma soprattutto anima di un progetto iniziato negli anni ’80 per offrire attività motoria gratuita ai ragazzi con disabilità.

Da allora non si è mai fermata, costruendo insieme alle sorelle Wally e Lilli un cammino straordinario di accoglienza, crescita personale, autonomia e dignità.

Le sue parole, dense di amore e determinazione, hanno emozionato tutto il pubblico.

Una serata che resta nel cuore

La Cerimonia di Natale 2025 si è conclusa con abbracci, applausi e un piccolo buffè.

Un momento di comunità vero, che ha unito generazioni, storie, fragilità e speranze.

I Livorno Awards hanno dato voce a chi costruisce il bene comune ogni giorno.

I ragazzi e i volontari hanno ricordato a tutti che lo sport è un potente strumento di inclusione.

Livorno ha dimostrato, ancora una volta, che la solidarietà non è un gesto, ma uno stile di vita.

E mentre i pandori e i panettoni venivano consegnati tra sorrisi e applausi, una certezza si è fatta strada nel cuore di tutti:

la forza di una città si misura dalla sua capacità di abbracciare. E Livorno, ieri, ha abbracciato forte.

