Livorno Awards e Cerimonia di Natale: la città che premia e abbraccia

Cronaca

27 Novembre 2025

Livorno si prepara a vivere un pomeriggio di festa, solidarietà e riconoscimenti con la Cerimonia di Natale e i Livorno Awards, l’evento organizzato da SportLandia Livorno e dal Centro San Simone – Gli Amici di Tutti Onlus, con il patrocinio del Comune di Livorno.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre alle ore 15:00, nella suggestiva cornice del Palazzo dei Portuali, in via San Giovanni 19.

La cerimonia nasce per celebrare i ragazzi con disabilità intellettiva che partecipano alle attività di SportLandia e del Centro San Simone, un momento di gioia condivisa che ogni anno unisce famiglie, volontari, istruttori e cittadini in un clima di sincera vicinanza.

Pandori, panettoni e regali: la solidarietà che unisce

Durante l’evento verranno distribuiti pandori, panettoni e altri doni offerti dai numerosi sponsor della manifestazione:

Conad, l’Associazione Culturale Cambiamenti, il Centro Surf Tre Ponti, U.N.V.S., l’Unione degli Insigniti della Repubblica Italiana, l’agenzia Generali di via Cairoli, DAS ed Europ Assistance.

Un sostegno concreto che testimonia la forte partecipazione del tessuto cittadino intorno ai progetti sociali dedicati ai più fragili.

I Livorno Awards: premiate le eccellenze che fanno crescere la comunità

Quella del 2025 sarà la prima edizione dei Livorno Awards, riconoscimento pensato per valorizzare figure che, attraverso il proprio impegno professionale, culturale o sociale, rappresentano un esempio per l’intera città.

I premiati di quest’anno saranno:

Dr. Carlo Gambacciani , per la Medicina

Dott.ssa Irene Strati , per la Cultura

Cav. Giovanni Belfiore , per il Sociale

Ing. Silvana Seller, sempre per il Sociale

Quattro nomi che raccontano dedizione, etica e servizio alla comunità, protagonisti di percorsi che incarnano lo spirito dell’iniziativa: riconoscere il valore di chi, ogni giorno, fa la differenza.

Una festa che è anche un messaggio

La Cerimonia di Natale e i Livorno Awards vogliono essere un momento di incontro, un abbraccio collettivo rivolto ai ragazzi con disabilità intellettiva e alle loro famiglie, ma anche un’occasione per ribadire quanto lo sport, la cultura e il volontariato siano strumenti fondamentali di inclusione e crescita sociale.

Livorno, ancora una volta, dimostra di saper unire cuore e impegno.

