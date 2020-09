Home

Cronaca

Livorno, Bambino di 1 anno positivo al Covid-19: tamponi e quarantena per i piccoli del centro infanzia

Cronaca

29 Settembre 2020

Livorno, Bambino di 1 anno positivo al Covid-19: tamponi e quarantena per i piccoli del centro infanzia

Bambino di 1 anno positivo al Covid-19, tampone e quarantena per il gruppo dei piccoli del centro infanzia 0-6 La Giostra

Il centro resta aperto perché le stringenti misure di sicurezza attuate in ogni struttura del Sistema Integrato Infanzia 0-6 del Comune; prevedono che i bambini siano quest’anno divisi in gruppetti e in spazi separat;, con educatrici/insegnanti di riferimento assegnate in via esclusiva a un solo gruppo

Livorno, 29 settembre 2020 – L’Azienda Asl Toscana Nord ha informato il Comune che un bambino di un anno è risultato positivo al Covid-19.

Poichè questo bambino è iscritto alla scuola dell’infanzia 0-6 La Giostra di via Passaponti, sezione dei piccoli, il gruppo di 6 bimbi del quale fa parte è stato posto in quarantena e sottoposto a tampone – secondo le indicazioni del dipartimento di prevenzione dell’Asl – così come le due insegnanti e le due ausiliarie assegnate in via esclusiva a quella sezione.

L’organizzazione dei servizi educativi comunali, in ottemperanza alle disposizioni regionali di prevenzione del Covid-19, è comunque tale da consentire di lasciare aperto il centro La Giostra.

Le stringenti misure di sicurezza attuate in ogni struttura del Sistema Integrato Infanzia 0-6 del Comune, prevedono infatti che i bambini siano quest’anno divisi in gruppetti e in spazi separati, con educatrici/insegnanti di riferimento assegnate in via esclusiva a un solo gruppo.

Questo proprio per evitare promiscuità e facilitare l’identificazione e l’isolamento, appunto, solo di una specifica sezione, qualora si presenti un caso di positività, e non di tutto il servizio educativo.