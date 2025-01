Home

Cronaca

Ambiente

Livorno, “bellezze nascoste”: “sotto il cavalcavia c’è una casa da ricostruire” (foto e video)

Ambiente

6 Gennaio 2025

Livorno, “bellezze nascoste”: “sotto il cavalcavia c’è una casa da ricostruire” (foto e video)

Una vera e propria discarica abusiva

Livorno 6 gennaio 20245 Livorno, “bellezze nascoste”: “sotto il cavalcavia c’è una casa da ricostruire” (foto e video)

Una vera e propria “casa degli orrori” ambientale si nasconde sotto il cavalcavia della FI-PI-LI, in via Jacoponi; nella curva dello svincolo che porta a Tirrenia. “C’è tutto quanto necessario per costruire una abitazione completa di mobilio, elettrodomestici e suppellettili. Questa zona, apparentemente anonima e periferica, si rivela essere una vasta area piena di rifiuti di ogni genere, trasformata in una discarica a cielo aperto.

Sotto le quattro corsie del cavalcavia, ci si trova davanti a cumuli di cemento, mattonelle, tubi, mattoni e sanitari, materiale che sembra provenire da cantieri edili o ristrutturazioni. A questo si aggiunge un centinaio di grandi sacchi neri ammassati, il cui contenuto rimane un mistero.

L’elenco degli oggetti abbandonati è impressionante: mobili sparsi, porte, infissi in PVC con relativi vetri, materassi, elettrodomestici e persino oggetti più insoliti come stoviglie integre, teiere e una coppa nascosta in una cesta. Una situazione che, oltre a rappresentare un grave problema ambientale, lascia perplessi per la varietà e la quantità di rifiuti presenti.

Nonostante il degrado evidente, questo tratto di strada è molto frequentato, specialmente nei periodi estivi, dato che collega Livorno alle spiagge di Tirrenia. La sua condizione pone interrogativi sulla gestione dei rifiuti e sull’assenza di controlli in una zona così visibile e accessibile.

Un appello per un intervento immediato diventa urgente per ripristinare decoro e sicurezza in un’area che, invece di essere un punto di passaggio, rischia di diventare un simbolo di trascuratezza e abbandono.

Quello che potete vedere qui sotto nelle immagini video e nelle foto è un qualcosa di veramente impressionante che vi da l’idea dello scempio ambientale

Livorno, “bellezze nascoste”: “sotto il cavalcavia c’è una casa da ricostruire” (foto e video)