Home

Sport

Calcio

Livorno, Bellini squalificato e Marinari diffidato, il quadro della situazione Amaranto

Calcio

19 Febbraio 2025

Livorno, Bellini squalificato e Marinari diffidato, il quadro della situazione Amaranto

Livorno 19 febbraio 2025 Livorno, Bellini squalificato e Marinari diffidato, il quadro della situazione Amaranto

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sanzioni relative alla 24ª giornata di Serie D, con alcune decisioni che influenzeranno le prossime sfide del Livorno. La notizia più rilevante riguarda Bellini, che, avendo ricevuto un cartellino giallo nel secondo tempo del match contro i senesi, dovrà saltare la partita di domenica 23 febbraio contro il Montevarchi (calcio d’inizio alle 14:30).

Oltre a Bellini, anche Marinari è stato inserito nella lista dei diffidati, un dato che complica ulteriormente la gestione della rosa per mister Indiani. In casa amaranto, infatti, sono ben cinque i giocatori a rischio squalifica: Brenna, D’Ancona, Dionisi, Marinari e Rossetti. Per loro, un’ulteriore ammonizione nel match di Montevarchi significherebbe saltare Livorno-Orvietana del 2 marzo, una gara chiave per la corsa del Livorno.

Per quanto riguarda gli altri ammoniti della sfida contro i senesi, Risaliti ha ricevuto il suo ottavo cartellino giallo stagionale, mentre per Siniega e Tani è arrivato il terzo giallo.

Ecco il quadro completo delle ammonizioni in casa Livorno:

Prima ammonizione : Cardelli, Borri, Bonassi, Regoli

: Cardelli, Borri, Bonassi, Regoli Seconda ammonizione : Tani, Capparella, Currarino, Malva, Luci

: Tani, Capparella, Currarino, Malva, Luci Terza ammonizione : Calvosa, Parente, Arcuri, Russo, Siniega, Tani

: Calvosa, Parente, Arcuri, Russo, Siniega, Tani Quarta ammonizione (diffidati) : Dionisi, Rossetti, Brenna, D’Ancona, Marinari

: Dionisi, Rossetti, Brenna, D’Ancona, Marinari Quinta ammonizione (squalificato) : Bellini

: Bellini Ottava ammonizione: Risaliti

Sul fronte Montevarchi, prossimo avversario degli amaranto, non risultano squalificati. Questo permetterà alla formazione avversaria di presentarsi alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione, mentre il Livorno dovrà gestire con attenzione il rischio cartellini per evitare ulteriori defezioni in vista delle prossime partite decisive.

Livorno, Bellini squalificato e Marinari diffidato, il quadro della situazione Amaranto