Livorno, boom di nascite, 7 bambini in 24 ore

15 Febbraio 2022

LIVORNO, 15 febbraio 2022

L’arrivo record di sette neonati in meno di 24 ore ha “fatto fare straordinari” al personale del Punto Nascita di Livorno.

Matilde, Emma, Gregorio, Christian, Leonardo, Luca e Leo sono i nomi dei sette nuovi “piccoli livornesi” arrivati tra le braccia dei loro genitori domenica scorsa nel giro di pochissime ore.

Stanno tutti bene e sono ricoperti dalle coccole e dalle attenzioni che le loro mamme e tutto il personale dell’area materno infantile sta loro riservando.

Sergio Abate, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Livorno dichiara:

“Siamo molto felici di aver potuto dare per primi il benvenuto a questi neonati che sembrano essersi dati un particolarissimo appuntamento in reparto.

Ringrazio tutto il personale che si è impegnato affinché questa super attività trovasse, attraverso la disponibilità e professionalità dei nostri operatori, la migliore accoglienza possibile.

Affidarci la nascita di un bambino è il gesto di maggior fiducia che dei genitori possano fare e di questo non possiamo che ringraziare le centinaia di giovani mamme e papà che ogni anno ci permettono di accompagnarli in un momento che rimarrà per sempre nelle loro vite.

Le particolari condizioni imposte dalla pandemia certamente hanno cambiato una parte delle abitudini legate alla nascita, ma grazie anche all’impegno del nostro personale facciamo di tutto per assicurare alle famiglie di vivere nel modo più completo e coinvolgente questo momento.

Per questo colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare le ostetriche, le infermiere e i medici che ogni giorno rendono così speciale questo reparto”.

