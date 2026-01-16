Livorno Capitale del Mare, Confcommercio: una opportunità per sviluppo, destagionalizzazione e attrattività internazionale

Home

Livorno candidata a Capitale del Mare: Confcommercio punta sull’economia e sul turismo

La candidatura di Livorno a Capitale del Mare non è solo un riconoscimento simbolico o un’etichetta di immagine, ma una sfida concreta per lo sviluppo economico, turistico e imprenditoriale della città. Lo sottolineano i rappresentanti di Confcommercio Livorno, la presidente Francesca Marcucci e il direttore generale Federico Pieragnoli, commentando il percorso avviato dal Comune e dalle istituzioni locali.

Secondo Marcucci, il progetto rappresenta un’opportunità per rafforzare il posizionamento di Livorno nel contesto nazionale e mediterraneo, mettendo in luce le potenzialità economiche del territorio e creando occasioni di sviluppo durature. Pieragnoli aggiunge che il porto, snodo strategico dei traffici commerciali e logistici, rappresenta solo una parte di un sistema articolato di imprese che ruotano attorno al mare: commercio, pubblici esercizi, servizi, filiere turistiche e ricettive.

“La candidatura a Capitale del Mare – spiega Pieragnoli – non è un’etichetta fine a se stessa, ma uno strumento per rendere Livorno più riconoscibile e competitiva, favorire la destagionalizzazione, intercettare eventi culturali e progettualità internazionali, e valorizzare le eccellenze locali”.

Confcommercio sottolinea come il successo dell’iniziativa dipenda dalla capacità di fare squadra tra istituzioni, categorie economiche, mondo portuale e realtà culturali. Solo con obiettivi chiari e contenuti concreti, si potrà trasformare il titolo in un’opportunità reale per la città, evitando che diventi un passaggio episodico.

In una fase storica in cui il mare assume un ruolo sempre più centrale nelle strategie europee di sviluppo e sostenibilità, Livorno ha la possibilità di giocare un ruolo da protagonista. Una candidatura che, se affrontata con metodo e visione, potrebbe generare benefici diffusi per tutto il territorio, dal commercio di vicinato all’industria turistica, passando per l’innovazione e il lavoro legato all’economia del mare.

