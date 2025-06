Livorno capitale della surf music: torna il Surfer Joe Summer Festival

Home

17 Giugno 2025

Livorno, 17 Giugno 2025

Quattro giorni di onde sonore, vibrazioni anni ’60 e atmosfere tiki: dal 19 al 22 giugno torna alla Terrazza Mascagni il Surfer Joe Summer Festival, la più importante rassegna internazionale dedicata alla surf music, giunta con orgoglio alla sua 17ª edizione.

Nato da una passione autentica per un genere musicale evocativo, strumentale e dal forte richiamo vintage, il festival si è guadagnato nel tempo un posto di rilievo nel panorama mondiale, diventando l’evento n.1 al mondo per la surf music. A Livorno arrivano ogni anno musicisti, appassionati, collezionisti e curiosi da tutto il globo, uniti dalla voglia di condividere uno spirito libero e solare, fatto di musica, community e cultura alternativa.

Il cuore pulsante del festival è come sempre il Surfer Joe Diner, affacciato direttamente sul mare. La sua posizione spettacolare, incastonata tra la città e l’orizzonte, contribuisce a rendere l’atmosfera del festival unica e suggestiva.

Il programma 2025 prevede decine di esibizioni live di band internazionali, incontri con artisti, talk musicali, set tiki, mercatini a tema e tanta socialità open-air. Un evento che supera la semplice dimensione concertistica per trasformarsi in fenomeno culturale, contribuendo a rafforzare l’identità di Livorno come capitale europea della surf music.

Il Surfer Joe Summer Festival è un momento di aggregazione, libertà creativa e contaminazione positiva, sostenuto da una community globale affiatata, partner locali e sponsor. Un’occasione speciale per scoprire – o riscoprire – una Livorno viva, accogliente, orgogliosa della propria originalità.

Tutte le informazioni, la line-up completa e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale:

👉 www.surferjoefestival.com

Per contatti stampa: info@surferjoe.it

