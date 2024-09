Home

Cronaca

Livorno: carenze igienico-sanitarie, attività chiusa temporaneamente

Cronaca

13 Settembre 2024

Livorno: carenze igienico-sanitarie, attività chiusa temporaneamente

Livorno 13 settembre 2024 – Livorno: carenze igienico-sanitarie, attività chiusa temporaneamente

Continuano i controlli dell’Arma sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore a tutela e salvaguardia del rispetto della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici del capoluogo labronico.

In particolare, i militari, nel corso di un controllo hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo della sicurezza alimentare ed in materia igienico-sanitaria in un esercizio di somministrazione di alimenti.

Gli ispettori dell’Arma hanno riscontrato la presenza di insetti nelle esche di cattura ed in vari punti della pavimentazione in diversi ambienti, sporco pregresso, esfoliazione di intonaco, tracce di umidità e promiscuità tra alimenti confezionati e materiali non pertinenti l’attività all’interno del locale magazzino. I militari operanti hanno anche richiesto l’intervento di personale dell’azienda sanitaria Toscana Nord Ovest, da cui è scaturita l’immediata temporanea sospensione e inibizione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti, sanzionando il gestore per importo ammontante ad euro 1.000.

Livorno: carenze igienico-sanitarie, attività chiusa temporaneamente