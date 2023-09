Home

Livorno: casa occupata, “cittadini arrabbiati buttano fuori occupanti”

4 Settembre 2023

I fatti raccontati dai rappresentanti della Lega presenti sul posto dopo la chiamata cittadini

Il capogruppo della Lega, Carlo Ghiozzi, era stato contattato dai cittadini in Via di Salviano a Colline, allarmati per l’occupazione abusiva di un appartamento popolare posto al piano terra del numero civico 50, avvenuta sabato scorso.

Ad occupare famiglie rom che avevano sfondato la finestra posta al piano terra e che durante le varie notti; con un camion filmato dai residenti, portavano dentro l’appartamento materiali di ferro di vario genere e lavorandolo, battendo e sferrando forti colpi disturbavano la quiete pubblica di tutto l’edificio e del vicinato.

Ad un successivo controllo della Polizia Municipale del giorno precedente l’incontro con il Consigliere Ghiozzi; una rom donna aveva dichiarato invece di aver sfondato l’appartamento perché senza casa con 4 bambini.

Durante il sopralluogo dell’esponente della Lega, mentre i cittadini illustravano la situazione di grave disagio e degrado dello stato dall’appartamento:

Sono usciti dallo stesso edificio donne con bambini, ma anche uomini come avevano dimostrato i vari filmati delle notti precedenti, tutti di etnia rom.

Al che il parapiglia, con i residenti che esausti della situazione, hanno invitato insistentemente le donne rom con i bambini ad uscire dall’appartamento, visto che gli uomini si erano allontanati già da soli.

Il Capogruppo della Lega, Carlo Ghiozzi, ha avvisato subito la Polizia Municipale che si è presentata con due pattuglie sul luogo, oltre ad una volante della Polizia di Stato.

Nel frattempo la donna rom ha chiamato l’ambulanza per denunciare alcune violenze subite.

cose non realmente successe testimoniate dai numerosi residenti presenti oltre che dal capogruppo della Lega Ghiozzi che ha assistito a tutta la scena.

Sul luogo é poi sopraggiunto anche il Segretario del Carroccio, Michele Gasparri, che con Ghiozzi hanno interloquito con i cittadini stufi di queste situazioni di illegalità.

“La cittadinanza è esasperata da queste situazioni di illegalità – hanno dichiarato Ghiozzi e Gasparri. – Non è pensabile arrivare al punto di doversi far giustizia da soli come successo oggi per ristabilire la normalità.

Su questi eventi servono interventi preventivi di maggiore impatto da parte del Comune e di chi lo governa, oltre ad immediati sgomberi. Sulle abitazioni abusive e situazioni di inciviltà la tolleranza deve essere zero”.

Sul luogo si è presentata poi anche casalp che, cogliendo l’occasione di aver trovato l’appartamento libero ma presidiato dai cittadini; dal Consigliere Ghiozzi e dalle forze dell’ordine, ha chiuso definitivamente la fornitura dell’acqua, staccato l’allaccio alla corrente elettrica abusivo, murata una grata alla porta e fissati pannelli alle finestre.

“Speriamo che questi pannelli reggano ai prossimi assalti – hanno dichiarato Ghiozzi e Gasparri. – Ribadiamo il fatto che per le occupazioni abusive si deve fare molto di più. Come Lega continueremo a vigilare e saremo disponibili ad incontrare tutti quei cittadini con disagi creati da questa amministrazione al fine di cercare di risolvere, come successo anche qui in via di Salviano, queste situazioni di illegalità a discapito della sicurezza, della quiete pubblica e del rispetto di ogni norma”.

Il video della Lega Salvini Livorno, dove i due rappresentanti raccontano l’accaduto: “I cittadini si sono arrabbiati e gli hanno buttati fuori”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Ghiozzi (@carloghiozzi)

