“Livorno, case popolari occupate dai Rom sgomberati da Pisa”, Romiti: “per Salvetti ci deve pensare la Meloni”

Cronaca

17 Aprile 2023

Livorno 17 aprile 2023 – "Livorno, case popolari occupate dai Rom sgomberati da Pisa", Romiti: "Salvetti lo ha ammesso, ma ci deve pensare la Meloni"

Occupazione di case popolari, il consigliere Romiti dichiara: “Le case popolari a Livorno sono occupate dai Rom che sono stati sgomberati dai campi Nomadi di Pisa

Salvetti incalzato dal mio intervento ha ammesso, in consiglio comunale, che molte delle Case Popolari occupate nel quartiere della stazione, in special modo nel blocco di via Bengasi angolo via Ademollo, sono abitate dai Rom che sono stati sgomberati dai campi Nomadi di Pisa, dove il più grande era quello di Ospedaletto.

I rom hanno compreso che a Pisa con l’amministrazione di centro-destra non potevano più rimanere e quindi si sono diretti a Livorno dove purtroppo il lassismo della sinistra è ancora imperante.

Addirittura invece di fare nuovi campi ROM hanno occupato le case popolari che erano destinate agli italiani e agli stranieri onesti, che con fatica e rispetto della legge, attendevano il loro turno di assegnazione.

Salvetti non sapendo cosa rispondere ha dichiarato che deve essere il Governo guidato dalla Meloni a dare delle risposte per il problema delle occupazioni abusive a Livorno da parte dei Rom.

Posso solamente rispondergli che una settimana fa è stato emesso un decreto legge per oltre 3mila assunzioni nella Pubblica amministrazione, più di 2.100 per le forze dell’ordine, “per rafforzare la sicurezza dei cittadini” e che è stato chiesto alla Regione Toscana di costruire un centro per i rimpatri in Toscana, ma il PD è contrario”.

Il video dell’intervento in consiglio comunale e la risposta del sindaco Luca Salvetti pubblicato dal consigliere Fdi Romiti

