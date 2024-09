Home

Livorno celebra Franchino: una lunga notte di musica e ricordi per lo storico dj e vocalist

9 Settembre 2024

Livorno celebra Franchino: una lunga notte di musica e ricordi per lo storico dj e vocalist

Livorno 9 settembre 2024 –

Il Modigliani Forum di Livorno si prepara ad accogliere migliaia di persone per una serata speciale in onore di Francesco Principato, conosciuto da tutti come Franchino. Lo storico dj e vocalist, scomparso lo scorso 19 maggio a 71 anni; verrà celebrato con un grande evento che unisce musica, ricordi e la passione per la dance che ha caratterizzato la sua carriera.

Dalle 18 fino alle 4 del mattino, il 21 dicembre sarà un susseguirsi di emozioni, con amici, colleghi e dj famosi che si alterneranno sul palco per commemorare l’uomo che è stato per decenni un punto di riferimento per generazioni di appassionati di musica. Tra i partecipanti, tanti fan che hanno seguito Franchino nei suoi innumerevoli eventi e che ne hanno apprezzato l’energia unica e la voce inconfondibile.

Franchino non era solo un dj, ma un vero e proprio “cantastorie della disco music”, capace di rivoluzionare il clubbing italiano. Con la sua presenza scenica e la sua voce iconica; ha saputo trasformare le serate in discoteca in esperienze indimenticabili, accompagnando nel ballo generazioni di ragazzi, italiani e non.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di tanti, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la musica. Il tributo al Modigliani Forum sarà un’occasione per ricordare la sua eredità artistica e per celebrare la passione che ha saputo trasmettere in tutti questi anni.

L’appuntamento è per il 21 dicembre: una lunga notte di musica e ricordi, per dire ancora una volta grazie a Franchino.

