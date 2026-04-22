Home

Eventi

Livorno celebra il Jazz Appreciation Month: al Conservatorio Mascagni i libri di Giacomo Riggi Mazzone con ospite Gary Burton

Eventi

22 Aprile 2026

Livorno celebra il Jazz Appreciation Month: al Conservatorio Mascagni i libri di Giacomo Riggi Mazzone con ospite Gary Burton

Livorno 22 aprile 2026 Livorno celebra il Jazz Appreciation Month: al Conservatorio Mascagni i libri di Giacomo Riggi Mazzone con ospite Gary Burton

Prosegue a Livorno la tredicesima edizione del Jazz Appreciation Month – Aprile Jazz 2026, rassegna curata dal Comitato UNESCO Jazz Day Livorno. Giovedì 23 aprile, alle ore 18.30, l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale Pietro Mascagni ospiterà un appuntamento speciale dedicato alla musica e alla letteratura, in occasione della Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore.

Protagonista dell’incontro sarà Giacomo Riggi Mazzone, compositore e polistrumentista toscano, che presenterà due sue opere: “Gary Burton Collection” (volume 1), una raccolta di trascrizioni degli assoli del celebre vibrafonista statunitense, e “Waves… Beyond… Madness”, partitura per vibrafono e pianoforte. A rendere ancora più prestigioso l’evento sarà la partecipazione online di Gary Burton, figura di riferimento internazionale e innovatore del linguaggio jazzistico.

Riggi Mazzone, diplomato con il massimo dei voti, vanta un percorso artistico di rilievo, costellato da premi e collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale, tra jazz e classica. Le sue composizioni e orchestrazioni sono state eseguite da prestigiose orchestre e istituzioni, confermandone il talento e la versatilità.

La serata offrirà al pubblico un’occasione unica per approfondire il lavoro di un giovane autore già affermato e per avvicinarsi al mondo del jazz attraverso il dialogo tra generazioni, linguaggi e culture musicali. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.