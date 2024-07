Home

Cronaca

Livorno celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con una Dimostrazione di Salvamento in Mare

Cronaca

24 Luglio 2024

Livorno celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con una Dimostrazione di Salvamento in Mare

Livorno 24 luglio 2024 – Livorno celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con una Dimostrazione di Salvamento in Mare

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, che si celebra domani, giovedì 25 luglio, alla spiaggia dei Tre Ponti di Livorno si terrà una dimostrazione di salvamento in mare. Questa iniziativa è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed è stata istituita dall’ONU nel 2021 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto dell’annegamento e offrire strategie di prevenzione salvavita.

L’evento di domani è organizzato con il supporto del Comune di Livorno e rientra tra le attività promosse dalla Foundation for Environmental Education (FEE). La FEE è l’organizzazione internazionale che conferisce la Bandiera Blu alle località balneari per l’eccellenza delle acque, i servizi e l’impegno nella tutela dell’ambiente marino e costiero. Livorno, anche quest’anno, può vantare la Bandiera Blu sulle sue coste.

Il programma avrà inizio alle 15:00 con una breve presentazione a cui parteciperà l’assessore Michele Magnani.

Successivamente, verrà realizzata una dimostrazione pratica di salvamento in mare. La società di nuoto Virtus Buonconvento simulerà un salvamento agonistico con l’utilizzo di un manichino, mentre la Federazione Italiana Salvamento Acquatico mostrerà salvataggi con moto d’acqua, tavole da sup e simulazioni di trasporto di persone infortunate.

Oltre alla dimostrazione pratica, saranno allestiti stand informativi dove il pubblico potrà provare le manovre di rianimazione cardio polmonare di base e apprendere come trattare le persone in caso di infortunio. Queste attività saranno gestite dall’area formazione della Misericordia di Livorno.

L’evento vede la collaborazione di numerosi enti e organizzazioni, tra cui la società di nuoto Virtus Buonconvento, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, la Misericordia di Antignano Livorno Sud con ambulanza e idroambulanza, la Società Volontaria di Soccorso con una idroambulanza, la Capitaneria di Porto Guarda Costiera, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest con la centrale operativa del 118 e le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Questa giornata rappresenta un’opportunità fondamentale per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione degli incidenti in acqua e per promuovere comportamenti sicuri e responsabili durante la balneazione.

Livorno celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con una Dimostrazione di Salvamento in Mare