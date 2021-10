Home

Calcio

20 Ottobre 2021

Livorno-Cenaia, gli Amaranto invitano in gradinata i bambini delle scuole calcio

Livorno 20 ottobre 2021

“Orgoglio e appartenenza, ripartiamo dai più piccoli”

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che:

in occasione della partita Us Livorno-Atletico Cenaia, in programma domenica 24 ottobre alle 15 allo stadio Armando Picchi di Livorno; sono invitati i bambini e le bambine delle scuole calcio di Livorno e provincia.

L’invito è rivolto ai tesserati nati dal 2008 in poi, che entreranno gratuitamente nel settore gradinata.

Le società dilettantistiche di Livorno e provincia, già informate dalla nostra segreteria, dovranno inviare – all’indirizzo mail segreteria@uslivorno.com, entro le 12 di venerdì 22 ottobre – una lista con i nominativi dei tesserati che accederanno allo stadio Armando Picchi.

