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Livorno, centralina abbattuta da mesi all’ingresso di via della Meridiana. La segnalazione: «Possibile che nessuno intervenga?»

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19 Luglio 2026

Livorno, centralina abbattuta da mesi all’ingresso di via della Meridiana. La segnalazione: «Possibile che nessuno intervenga?»

Livorno 19 luglio 2026 Livorno, centralina abbattuta da mesi all’ingresso di via della Meridiana. La segnalazione: «Possibile che nessuno intervenga?»

Una centralina tecnica abbattuta e lasciata da mesi sul marciapiede all’ingresso di via della Meridiana, nel quartiere dove si trova anche la scuola Pazzini. È la segnalazione inviata alla nostra redazione da un lettore, che denuncia una situazione di degrado e chiede un intervento per il ripristino dell’impianto.

A scrivere è un residente della zona, il quale ha allegato anche una fotografia che documenta lo stato della centralina.

« Questa è la foto della centralina posta all’ingresso di via della Meridiana, sdraiata da mesi. Non mi pare che vada benissimo messa così, non so… O elettrica o del telefono, comunque poco cambia», scrive il cittadino.

Nell’immagine si vede chiaramente il manufatto tecnico completamente adagiato a terra, e alcuni cavi in vista. Non è possibile stabilire dalla sola fotografia a quale gestore appartenga l’infrastruttura, ma ciò che emerge è soprattutto il lungo periodo durante il quale la situazione sarebbe rimasta invariata.

La segnalazione riporta infatti che la centralina si troverebbe in quelle condizioni da mesi, suscitando perplessità tra i residenti, soprattutto considerando la vicinanza con il passaggio quotidiano di famiglie e studenti.

Il lettore auspica che la pubblicazione della segnalazione possa contribuire a richiamare l’attenzione degli enti competenti e del gestore dell’impianto affinché venga verificata la situazione e si proceda al ripristino della centralina.