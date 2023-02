Home

Cronaca

Livorno: chiude Hoasy, lo annuncia sui social

Cronaca

1 Febbraio 2023

Livorno: chiude Hoasy, lo annuncia sui social

Livorno, 1 febbraio 2023

Il negozio storico di surf e skate, in via Diacinto Cestoni a Livorno chiude dopo 43 anni di attività

Hoasy era un’istituzione in Toscana, un punto di riferimento per gli appassionati di surf e skate. Aveva aperto la sua attività nel 1980 in piazza Attias per poi trasferirsi qualche anno dopo in via Cestoni

Hoasy ha vestito e venduto tavole da surf, skate e snowboard a generazioni di livornesi che facevano la fila per entrare nel negozio. Il suo marchio, una palma era diventato così famoso che tutti volevano gli adesivi a forma di palma ed i gadget sempre a forma di palma come i portachiavi. Vestirsi da Hoasy e mostrare i suoi gadget era diventato di moda era uno stile di vita

Ora purtroppo l’azienda con un post sul social Facebook ha annunciato la chiusura dell’attività: “Una notizia che non avremmo mai voluto dare”

Hoasy però non chiuderà subito: “Non è ancora il momento dei musi lunghi e della lacrimuccia, perché abbiamo un botto di roba da fare fuori a prezzo di sotto costo. Non c’è rimasto molto tempo, vi aspettiamo numerosissimi!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin