Livorno, chiude il Modigliani Forum dopo 210mila vaccinazioni. Da domani il servizio si sposta al distretto di Salviano

15 Ottobre 2021

Livorno 15 ottobre 2021

Chiude oggi, venerdì 15 ottobre, la sede vaccinale del Modigliani Forum di Livorno che ha visto in poco più di sei mesi raggiungere la cifra record di 210mila vaccinazioni.

“Si è trattato di una esperienza senza precedenti – ammette Cinzia Porrà, direttore della Zona Distretto Livornese – con un palasport che dal 29 marzo scorso, giorno di apertura, è diventato sede di punta della più grande opera di vaccinazione di massa della storia. Praticamente tutta la città che ha scelto di immunizzarsi è passata da questo palasport con un afflusso che nei momenti di “picco” ha sfiorato le 2mila persone in un solo giorno. Abbiamo visto sfilare di tutto tra questi box: dai pazienti fragili con percorsi riservati fino ai ragazzi prima dell’apertura della scuola, dai più convinti sostenitori del vaccino fino a quelli che hanno aderito, diciamo, con minor convinzione. A tutti questi è stata data una risposta adeguata ai loro bisogni, sono stati dati consigli e rassicurazioni e di questo non posso che ringraziare prima di tutti gli operatori sanitari e non che in questi mesi si sono dati il cambio, senza risparmiarsi tra questi box. Ma un ringraziamento doveroso deve essere rivolto anche a molti altri soggetti che hanno contribuito alla riuscita dell’esperienza fra i quali il Comune di Livorno e il gestore della struttura”.

“L’attività vaccinale – continua Porrà – non chiude, ma cambia sede e torna all’interno di edifici dedicati alle sanità compiendo un altro passo nel percorso di ritorno alla normalità. Da domani, sabato 16 ottobre, il distretto di Salviano in via Impastato tornerà ad ospitare le sedute vaccinali sia su prenotazione sia ad accesso libero. In questo weekend sarà aperto mattina e pomeriggio con orario 8-13 e 14-19, mentre da lunedì le sedute saranno esclusivamente al pomeriggio per ridurre l’impatto con le altre attività. Si potrà accedere senza prenotazione, ma il nostro invito è comunque quello di utilizzare il sistema regionale https://prenotavaccino.sanita. toscana.it/ per garantire una tempistica di accesso migliore a tutti e programmare al meglio il nostro lavoro”.

