Livorno, cimitero Alemanno Olandese aperto oggi e domani

2 Novembre 2024

Per quanto il protestantesimo non preveda il culto dei morti, non è uso organizzare messe di suffragio, non ci sia l’intercessione per i defunti, essendo Cristo l’unico mediatore tra Dio e gli uomini, e nessun evangelico prega per i morti e tanto meno chiede loro aiuto, sabato e domenica 2/3 novembre il Cimitero sarà tuttavia aperto nei seguenti orari: ore 9,00-12.30 e 15-17,30

Nella Livorno delle Nazioni la tolleranza reciproca resta un tradizionale valore sempre attuale, da difendere e da diffondere. La Congregazione Olandese Alemanna apre le porte del Cimitero protestante di via Mastacchi alla civile convivenza, e chi sabato e domenica verrà a visitarlo potrà anche apprezzare lo stato degli interventi di manutenzione operati insieme all’Associazione Reset.