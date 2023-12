Home

19 Dicembre 2023

Livorno città degli animali, apre la sede del Partito Animalista Italiano

In Italia, il rapporto fra l’uomo e gli animali è in costante crescita e questo fenomeno ha cambiato il nostro stile di vita.

L’umanità sta evolvendo per dare il suo contributo al benessere animale che non è solo la salute, il benessere fisico dell’animale.

La valutazione di questo benessere, concetto che si sviluppa negli anni sessanta, comprende anche la qualità della sua vita, il suo benessere psicologico e la capacità di esprimere i suoi comportamenti naturali.

Forte di questo cambiamento Partito Animalista Italiano, partito con una sola tematica “ la protezione e la difesa dei diritti degli animali e dell’ambiente” , sin dal 2006, anno della sua fondazione per iniziativa dell’avv. Cristiano Ceriello, già ben rappresentato in diverse città e territori italiani, ha deciso di espandersi in Toscana.

SABATO 23 DICEMBRE 2023, dopo l’apertura della Sede Regionale del PAI di Prato il 6 giugno 2023, aprirà alle ore 15.30, quella di LIVORNO, una città molto animalista.

Sarà la seconda Sede del Partito Animalista Italiano in Toscana, il movimento politico membro della Animal Politics EU, che ha ottenuto lo 0,7% alle Europee 2019 (in Toscana circa 13 000 preferenze).

“Livorno deve essere portavoce di tutte le libere associazioni del territorio, dei volontari animalisti che dedicano il loro tempo in difesa dei diritti degli animali e anche della cittadinanza che ama gli animali”. Uniti possiamo cambiare la sorte dei nostri amici animali. Dichiarano dai vertici del partito e proseguono:

“Deve essere un incontro memorabile e duraturo, dove ciascuno può dare idee, opinioni, suggerimenti per difendere i nostri amici animali.

Vi aspettiamo numerosi in via dell’Origine 94 a Livorno”

