Livorno città dello sport, seconda in Toscana nella classifica del Sole 24 Ore. La soddisfazione di Salvetti

22 Settembre 2025

Livorno, 22 settembre 2025

Livorno conferma la sua vocazione sportiva e conquista un posto d’onore nella nuova classifica del Sole 24 Ore dedicata all’“indice di sportività”. La città labronica si colloca infatti al secondo posto in Toscana, subito dopo Firenze, e al 25° a livello nazionale, con un balzo di quattro posizioni rispetto all’anno scorso.

Grande la soddisfazione del sindaco Luca Salvetti, che ha sottolineato come il risultato sia frutto di un lavoro costante: “Stiamo lavorando da anni sul rilancio dello sport, attraverso la cura degli impianti sportivi e con la collaborazione delle società e dei tanti atleti di alto livello che rappresentano la nostra città. E i risultati si vedono”.

Il primato di Livorno traina l’intera provincia, che si colloca ai vertici regionali e si distingue per una serie di eccellenze. Negli sport individuali, Livorno brilla nell’atletica leggera, dove conquista il primo posto assoluto in Italia, e ottiene ottimi piazzamenti anche nel nuoto (7° posto nazionale), negli sport indoor (5°) e negli sport d’acqua (6°).

Importanti anche i risultati nelle discipline di squadra: l’ottavo posto nazionale nel basket e il ventesimo nel calcio dilettantistico confermano la vitalità dello sport livornese a tutti i livelli.

Un ulteriore motivo di orgoglio arriva dalle classifiche trasversali: Livorno è quarta in Italia per lo sport femminile, settima per l’intreccio tra sport, storia e cultura, e decima per sport legati al turismo e alla natura.

Con questi numeri, la città conferma di essere non solo terra di campioni, ma anche un luogo dove lo sport rappresenta un patrimonio culturale, sociale e identitario da valorizzare.