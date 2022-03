Home

29 Marzo 2022

Livorno città più dinamica nella riqualificazione, Salvetti: “E’ la conferma che stiamo portando avanti un buon lavoro”

Livorno 29 marzo 2022

“Livorno è nell’elite delle città più dinamiche nelle riqualificazione.

Dato che ci conferma che stiamo portando avanti un lavoro di qualità e valore che sta cambiando e cambierà faccia alla nostra Livorno.

I concorsi per via Grande e aree mercatali, i progetti Pinqua, le occasioni del Pnrr; sono i passaggi fondamentali che stiamo cogliendo per rigenerare la città.

Se ci aggiungiamo la Darsena Europa e il Nuovo Ospedale con la Cittadella della Salute il quadro è delineato”.

E’ il commento del sindaco Luca Salvetti all’uscita dei dati dell’Osservatorio Nomisma (pubblicati sul Sole 24 Ore di ieri) che indicano Livorno, Bergamo e Verona come le città al top per quanto riguarda progetti “che hanno raggiunto step importante nel loro iter, nell’ambito della rigenerazione urbana e del recupero dell’esistente, con il plus dell’architettura”.

L’Osservatorio cita l’esempio delle tre città più virtuose, e per Livorno illustra i concorsi di via Grande e dell’area mercatale, “progetti dove la rigenerazione urbana crea infrastrutture per la città da abitare”.

Presi in esame anche i 28 milioni per il Pinqua negli ambiti di intervento dell’area della Dogana d’Acqua (13 milioni) e dell’area Cisternone, per il nuovo presidio ospedalieri e il quartiere Stazione (15 milioni).

Infine vengono citati i 10 milioni per la riqualificazione del patrimonio Erp e i 2 per la trasformazione del parco Baden Powell.

