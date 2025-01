Livorno Civica, il nuovo ospedale offre prospettive solide per la città

Home

20 Gennaio 2025

Francesca Ricci di Livorno Civica interviene sulle polemiche politiche strumentali di alcune forze politiche in merito all nuovo ospedale di Livorno

“Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di fronte alle polemiche strumentali di alcune forze politiche, dice che si aspetterebbe invece un grazie da tutta la città di Livorno per l’impegno profuso dalla Regione Toscana sulla nostra città.

Noi come Livorno Civica pensiamo che in effetti ci sia una opposizione irriducibile e spesso strumentale su tutto e che gli investimenti sul futuro del servizio sanitario della nostra città siano innegabili e difficili da sottovalutare.

Tuttavia crediamo anche che il dibattito in corso offra l’opportunità alla città di mettere dei punti fermi, non solo sulle tempistiche del progetto e sulle fonti di finanziamento, ma anche sugli interventi che, in ambito sanitario, è necessario che la Regione e la ASL mettano in campo subito per la nostra città.

Il nuovo ospedale, per altro nella sua versione progettuale più ambiziosa, offre una prospettiva solida alla città. Sarà necessario monitorare attentamente tutte le fasi della progettazione e tutti i passaggi dell’affidamento dei lavori.

Parallelamente occorrono investimenti sui servizi e sulle attuali strutture del presidio livornese, che in futuro dovranno continuare a ospitare servizi sanitari specialistici e che oggi versano in cattive condizioni. Ci riferiamo in particolare ai padiglioni 4 e 6.

Livorno ha, inoltre, bisogno di migliorare e rafforzare la sanità territoriale e diffusa. In questo senso, sono strategiche le iniziative per dotare Livorno delle Case della Comunità.

Siamo contenti di apprendere che la Casa della Comunità dei quartieri Nord potrà contare sui finanziamenti a valere sull’art.20 dopo che i ritardi accumulati dall’ASL mettevano a rischio il rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR. A questo punto occorre stringere al massimo i tempi per riqualificare gli ex depositi delle Ferrovie in via Provinciale Pisana e liberare i locali di via della Fiera di Sant’Antonino che dovranno essere integralmente ristrutturati.

In questa parte di città mancano anche gli ambulatori medici di base, ragione per cui pensiamo che Asl, Regione Toscana e Amministrazione Comunale dovrebbero e potrebbero favorire, nel breve-medio termine, alcune soluzioni, magari di concerto con le Farmacie Comunali, per facilitare l’insediamento di studi medici, anche di base. Per questo vorremmo contribuire aprendo la riflessione sui quartieri Nord ed in particolare, come proposto anche dal Sindaco, su un possibile utilizzo di strutture nell’area pertinente al centro civico di Corea, magari in un contesto di programmazione ad ampio respiro, in attesa delle nuove strutture.

Inoltre, per monitorare tutti i passaggi del complesso percorso che condurrà la città ad avere un nuovo ospedale e per garantire che nel frattempo la qualità dei servizi sanitari nella nostra città favorendo allo stesso tempo una più corretta informazione e comunicazione, occorre istituire l’Osservatorio Civico sulla Sanità Locale previsto nel programma elettorale di Luca Salvetti e poi confluito nelle linee di mandato della maggioranza.

Ringraziamo quindi l’attenzione mostrata dalla Regione per la situazione di Livorno, attendendo con fiducia i prossimi passaggi che siamo sicuri daranno peso e sostanza alle parole, indipendentemente dalla naturale concitazione e profusione di dichiarazioni che caratterizzeranno la prossima fase elettorale”.

Francesca Ricci, Livorno Civica

