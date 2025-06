Livorno Civica: “Ripudiamo la guerra, il Governo prenda le distanze”

“L’Italia ripudia la guerra”: parte da questo principio costituzionale l’appello lanciato da Livorno Civica, che interviene con parole nette dopo l’attacco sferrato da Israele contro l’Iran.

Livorno CIvica sottolinea la gravità dell’escalation in Medio Oriente e chiede un chiaro segnale di discontinuità da parte delle istituzioni italiane: «L’attacco del Governo israeliano contro l’Iran rischia di trasformarsi in un conflitto globale, devastante e senza ritorno. Chiediamo che il nostro Governo prenda le distanze da tutto questo. Ora!».

In poche righe, Livorno Civica esprime un dissenso profondo e deciso, richiamando non solo l’articolo 11 della Costituzione, ma anche la volontà popolare: «I popoli, le bambine e i bambini, gli uomini e le donne non vogliono la guerra. Gridiamo il nostro dissenso. Spezziamo i silenzi».

Un messaggio breve, ma che arriva dritto al punto, in un momento in cui il timore di un allargamento del conflitto cresce di ora in ora. Livorno Civica si unisce così alle tante voci che, in Italia e nel mondo, chiedono una scelta di pace, invocando responsabilità, diplomazia e distensione.