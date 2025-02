Home

Politica

Livorno Civica su Terreni: “dichiarazioni personali fuori contesto, episodio spiacevole, fiducia rinnovata”

Politica

28 Febbraio 2025

Livorno Civica su Terreni: “dichiarazioni personali fuori contesto, episodio spiacevole, fiducia rinnovata”

Livorno 28 febbraio 2025

“Come Direttivo e gruppo consiliare di Livorno Civica esprimiamo il dispiacere per quanto dichiarato dalla nostra consigliera Arianna Terreni che, in qualità di presidente della Commissione VII del Consiglio Comunale che presiede, ha commesso l’errore di esprimere alcuni pensieri in merito a quello che sarà l’esito dell’avviso pubblico, tuttora in corso, per la manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Coordinatore della Fondazione Lem.

Tali dichiarazioni sono state fatte a titolo personale – e del tutto inopportuno visto il ruolo della consigliera e il contesto – e in nessun modo concordate e condivise dal Direttivo e dal gruppo consiliare.

La consigliera Terreni ha chiesto scusa per le sue parole e, consapevoli del fatto che sia un episodio certamente spiacevole, le rinnoviamo la fiducia forti dell’impegno e della dedizione che la caratterizzano.”

Questo è quanto rilasciato in una nota dal direttivo di Livorno Civica