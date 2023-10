Home

Livorno: Coming Out Day, le esperienze di chi ha dichiarato il proprio orientamento sessuale

10 Ottobre 2023

Domani, mercoledì 11 ottobre, in occasione del Coming Out Day, la giornata che celebra il diritto di sentirsi liberi di dichiarare il proprio orientamento sessuale, l’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno organizzerà un incontro in collaborazione con le associazioni Agedo Livorno e Rete Genitori Rainbow.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 21 al Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo (via Caduti del Lavoro 26): una occasione per condividere e ascoltare esperienze relative al coming out delle persone LGBTQIA+ sul loro orientamento sessuale o la loro identità di genere e la prospettiva dei loro familiari, oltre a riflettere sul significato di questa ricorrenza e sull’importanza della pratica del coming out.

Il Coming Out Day si è tenuto per la prima volta negli Stati Uniti l’11 ottobre 1988, nel primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti LGBTQ+.

