Home

Cronaca

Livorno commemora il cittadino onorario Pepe José Mujica

Cronaca

22 Maggio 2026

Livorno commemora il cittadino onorario Pepe José Mujica

Livorno 22 maggio 2026 Livorno commemora il cittadino onorario Pepe José Mujica

Livorno dedica una intera giornata commemorativa al suo cittadino onorario (dal 2015) Pepe José Mujica, l’amatissimo Presidente dell’Uruguay scomparso il 13 maggio del 2025.

Martedì 26 maggio si svolgeranno una serie di appuntamenti dedicati a Mujica, promossi dall’Ambasciata dell’Uruguay e dal consolato livornese dell’Uruguay insieme al Comune di Livorno, in collaborazione con la Compagnia Portuale di Livorno e il Cinema 4 Mori.

Il programma è stato presentato questa mattina alla stampa dal sindaco Luca Salvetti, dal Console Onorario dell’Uruguay a Livorno, Dott. Silvio Fancellu e dalla direttrice del Cinema 4 Mori Serena Cassari.

Il sindaco Salvetti ha annunciato che al presidente uruguaiano sarà intitolata un’area verde sul viale Vespucci. “Dopo la scomparsa del presidente uruguaiano serviva qualcosa in sua perenne memoria e ricordo e così si è pensato all’intitolazione, evento che ne sottolinea l’importanza e approfondisce i solidi rapporti storici tra Livorno e l’Uruguay. Questo legame si inserisce nel contesto più ampio di scambi culturali che dobbiamo far crescere come un fil rouge o per meglio dire come un filo blu, il colore della via che ci unisce: il mare. Ricordo che la prossima “Biennale del Mare” è incentrata sul tema delle vie d’acqua che uniscono il mondo e il rapporto di Livorno con l’Uruguay ha proprio queste caratteristiche”.

Il console Fancellu ha voluto ricordare la figura di Mujica, il presidente “che ha voluto rinunciare al 90% del suo stipendio vivendo il suo ruolo pubblico nel segno del’eticità più assoluta, e che merita il rispetto di una città “grande” come Livorno”. Ha voluto inoltre sottolineare che l’iniziativa si colloca in un quadro di rapporti fra Italia (e nello specifico Livorno) e Uruguay che va avanti da tempo, e che lo scorso anno ha visto nel porto di Livorno nello stesso momento la Vespucci e la nave della Marina uruguayana Capitan Miranda.

Il programma di martedì 26 maggio

Alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio Comunale, incontro commemorativo alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, dell’Ambasciatore dell’Uruguay in Italia, S.E. Alfredo Bogliaccini e del Console Onorario dell’Uruguay a Livorno, Dott. Silvio Fancellu.

Verrà proiettata una videointervista alla moglie di Pepe José Mujica.

Saranno presenti anche i bambini e le bambine delle classi quinte A e B della scuola primaria Benci dell’Istituto comprensivo Benci-Borsi che nell’aprile scorso hanno consegnato all’ufficio Protocollo del Comune di Livorno il primo plico di una corrispondenza che consentirà loro di diventare “amici di penna” con i colleghi delle classi corrispondenti della Scuola Italiana di Montevideo, in Uruguay . I bambini saranno accompagnati dalle referenti del progetto “Caro amico ti scrivo”, Giovanna Bassi e Angela Vinciguerra “Amici di penna”: i bambini delle Benci scrivono ai loro coetanei a Montevideo in Uruguay – Città di Livorno

Martedì 26 maggio alle ore 12.30 si svolgerà la cerimonia di intitolazione a José Mujica dell’area a verde situata in Viale Amerigo Vespucci (all’altezza di Via della Gorgona).

Martedì 26 maggio alle ore 17.30 al Cinema 4Mori di Livorno in via Pietro Tacca 16 proiezione del film Pepe Mujica-Una vita suprema.

Iniziativa (SU INVITO PER MOTIVI DI SICUREZZA) a cura Compagnia Portuale di Livorno, Ambasciata Uruguay e Consolato Uruguay Livorno

Scheda film Pepe Mujica – Una vita suprema – Film (2018) – MYmovies.it

MOTIVAZIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA ASSEGNATA NEL 2015:

José Alberto Mujica Cordano. Per i principi di democrazia e di promozione e affermazione di uno sviluppo economico mai scisso dall’attenzione ai più deboli e ad uno stile di vita personale che ha saputo coniugare il profilo istituzionale della massima carica dello Stato con un rigoroso e assoluto rispetto dell’eticità pubblica