Livorno, commercianti e residenti ringraziano la Polizia Locale: “Più controlli, meno abusivismo”

28 Gennaio 2026

Livorno 28 gennaio 2026

Un segnale positivo arriva da piazza Cavallotti e via del Giglio, dove commercianti e residenti hanno deciso di scrivere una lettera aperta per ringraziare pubblicamente la Polizia Locale di Livorno per l’intensificazione dei controlli contro l’abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta, in particolare nel periodo natalizio.

Secondo quanto riportato nella lettera, negli ultimi mesi la presenza degli agenti sul territorio è aumentata in modo concreto, portando a risultati visibili e documentati anche dai numerosi sequestri di merce illegale segnalati dalla stampa locale. Un cambiamento che, per chi lavora e vive nella zona, ha significato maggiore sicurezza, decoro urbano e tutela del commercio regolare.

I firmatari spiegano come, soprattutto nelle ore pomeridiane, piazza Cavallotti e le vie limitrofe fossero diventate quasi completamente occupate da venditori abusivi, rendendo difficoltoso l’accesso ai negozi e creando situazioni di tensione. In alcuni casi, tentativi di dialogo si sarebbero trasformati in episodi di maleducazione o atteggiamenti aggressivi.

Una situazione segnalata più volte negli anni senza ottenere, fino a poco tempo fa, risposte efficaci. Da qui il ringraziamento al comandante della Polizia Locale, Joselito Orlando, per aver ascoltato le richieste e disposto un rafforzamento dei controlli nell’area.

«L’abusivismo commerciale – scrivono commercianti e residenti – danneggia profondamente le attività regolari, che ogni giorno sostengono costi, pagano tasse, affitti e utenze e contribuiscono a mantenere viva una parte importante della città». La presenza di negozi regolari, sottolineano, rappresenta anche un presidio di sicurezza e socialità, a beneficio dell’intera comunità.

Pur riconoscendo che i problemi non sono ancora del tutto risolti, i firmatari parlano di un miglioramento oggettivo, il primo dopo anni. Per questo chiedono che l’attività di controllo prosegua con continuità, nell’interesse del commercio, del decoro urbano e della corretta fruizione degli spazi pubblici.

La lettera si chiude con un appello a non abbassare la guardia e con l’auspicio che l’azione della Polizia Locale continui a rappresentare un punto di riferimento concreto per cittadini e operatori economici della zona.

