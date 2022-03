Home

Livorno compie 416 anni, oggi corteo storico sulle vie d’acqua

19 Marzo 2022

Livorno compie 416 anni, oggi corteo storico sulle vie d’acqua

Livorno 19 marzo 2022

Livorno compie 416 anni, oggi corteo storico sulle vie d’acqua

Ore 16:00 Avvio del Corteo Storico con il Sindaco di Livorno Luca Salvetti che, con un corteo di soldati dell’epoca, verrà scortato presso la Cantina Barontini per aprire il corteo su una barca d’epoca.

La barca del sindaco con due armigeri, avvierà il corteo sui fossi dove, transitando davanti ai vari punti di attracco delle Cantine Remiere, a partire dalla Cantina del Palio, in collaborazione con le barche delle guide che normalmente accompagnano i turisti, chiamerà a raccolta tutte la Associazioni Remiere e le barche che hanno aderito all’iniziativa.

Il corteo di Barche sarà accompagnato da un corteo di Armigeri e Tamburini

a piedi lungo i fossi.

Parteciperà anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti in rappresentanza della Regione Toscana.

Ore 18.00 Il corteo di Barche dopo un giro completo dei Fossi, attraccherà alla Fortezza Nuova alla Falsa Braga con un saluto dal piazzale esterno della fortezza a tutta la città insieme a tutte le Cantine ed a tutti i protagonisti delle Vie d’Acqua di Livorno

