Giochi, una giocatrice di Livorno vince un jackpot di quasi 15mila euro

Livorno 9 gennaio 2025 Livorno, con 60 centesimi vince 15 mila euro

Inizio di 2025 indimenticabile per una giocatrice di Livorno, capace di centrare una vincita di quasi 15mila euro grazie a Bingo75, il gioco di bingo innovativo e dinamico a 75 palline accompagnato da tante chiacchiere gratuite nella chat di gioco. Come riferisce Agipronews, la fortunata vincitrice toscana è riuscita ad aggiudicarsi l’ambito montepremi grazie al numero 54, acquistando solamente 3 cartelle per un totale di 60 centesimi.

