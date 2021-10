Livorno: concorso in Comune per 70 posti, pubblicate le date delle prove scritte

Livorno, 25 ottobre 2021

Sono state pubblicate nella sezione Concorsi alla pagina Procedure selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato o determinato le date delle prove scritte del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità, categoria C e del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 30 unità, categoria D.

I bandi per il reperimento di 70 unità di personale tra amministrativi categorie C e D, vigilanza categorie C e D, tecnico categoria D sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale nel luglio scorso ed hanno registrato 12941 domande.

I concorsi, effettuati con procedura semplificata, si in presenza in più turni, nel rispetto delle distanze e di quanto disposto dalla normativa legata all’emergenza COVID.

Nel dettaglio le prove scritte si terranno in presenza nella sede del Modigliani Forum, via Veterani dello Sport, 8 Livorno (Porta a Terra), con tablet che sarà fornito dall’Amministrazione, nelle seguenti date:

prova scritta Catg. C, profilo Amministrativo 9, 10, 11 e 12 novembre 2021 ;

; prova scritta Catg, C, profilo Vigilanza 15 novembre 2021

prova scritta Catg. D profilo Amministrativo 16 novembre 2021

prova scritta Catg. D profilo Vigilanza 17 novembre 2021

prova scritta D profilo Tecnico 17 novembre 2021

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Procedure selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato o determinato

“È fondamentale – sottolinea l’assessora al Personale Viola Ferroni– che sia stata mantenuta la tempistica necessaria a garantire i primi ingressi di nuovo personale entro la fine dell’anno, uno sforzo organizzativo non banale che ha visto comune e Formez impegnati insieme.”