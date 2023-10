Home

Cronaca

Livorno, consumano al ristorante ma poi dichiarano di aver perso il portafogli. Denuncia e foglio di via per due italiani

Cronaca

26 Ottobre 2023

Livorno, consumano al ristorante ma poi dichiarano di aver perso il portafogli. Denuncia e foglio di via per due italiani

Livorno 26 ottobre 2023 – Livorno, consumano al ristorante ma poi dichiarano di aver perso il portafogli. Denuncia e foglio di via per due italiani

Nella serata del 24.10 u.s. una Volante della Polizia interveniva presso il Ristorante “La Parmigiana” in piazza Luigi Orlando in quanto il proprietario segnalava la presenza di due soggetti italiani residenti in altra regione che, dopo aver consumato la cena, si rifiutavano

di pagare il conto.

Il titolare riferiva che intorno alle ore 21.00 si presentavano due soggetti che, fatti accomodare al tavolo, ordinavano:n°2(due) antipasti, (due) primi piatti, un pesce per due di secondo, (due) contorni; (due) dolci; caffè e grappe e (tre) bottiglie di vino.

Terminata la cena, i due soggetti al momento di saldare il conto si accorgevano di aver smarrito il portafoglio.

Richiesto loro in che modo volessero saldare il conto, questi ripetevano di non avere soluzioni. A tal punto il proprietario decideva di contattare le forze dell’ordine e poco dopo sopraggiungeva una volante della Polizia di Stato.

Il titolare precisava che i due soggetti non avevano in alcun modo fatto presente prima della consumazione di non avere soldi per pagare, altresi precisava che i due uomini consumavano alimenti per un totale di € 170 (centosettanta) e, al contempo, affermava di voler procedere nei loro confronti per vie legali.

I due soggetti venivano deferiti all’A.G. per insolvenza fraudolenta ed inoltre il Questore di Livorno emetteva a loro carico il foglio di via obbligatorio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin