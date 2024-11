Livorno: crollo sotto i portici in via Grande, tragedia sfiorata in pieno centro

Home

5 Novembre 2024

Questa mattina, intorno alle 6, un tratto di cornicione si è staccato dal soffitto dei portici di via Grande, a Livorno, cadendo davanti al negozio Galleni Jewels Lab. L’episodio, avvenuto in una delle vie commerciali principali della città, avrebbe potuto avere conseguenze gravi se fosse accaduto durante le ore di maggiore afflusso, quando i passanti affollano la zona. Fortunatamente, il crollo è avvenuto in un momento in cui la strada era deserta, evitando possibili ferimenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area, assicurandosi che non vi fossero ulteriori pericoli imminenti. Poco dopo, gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo per valutare il danno e capire le cause del cedimento. La ditta Avr ha transennato la zona, impedendo così l’accesso ai pedoni per evitare ulteriori rischi.

La sicurezza delle strutture urbane, soprattutto in vie trafficate da pedoni come via Grande, è essenziale per prevenire incidenti di questo tipo, e questo evento evidenzia la necessità di interventi tempestivi e di monitoraggi periodici nelle aree di grande passaggio.

