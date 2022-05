Home

Rubriche

Animali

Livorno, Crudeltà inutili, piccione infilzato da dardi. Anpana: “segnalateci eventuali casi analoghi”

Animali

6 Maggio 2022

Livorno, Crudeltà inutili, piccione infilzato da dardi. Anpana: “segnalateci eventuali casi analoghi”

Livorno 6 maggio 2022 – Livorno, Crudeltà inutili, piccione infilzato da dardi. Ampana: “segnalateci eventuali casi analoghi”

Brutto episodio di crudeltà inutile verso gli animali quello segnalato sulla pagina Facebook di Anpana dal presidente Franco Fantappiè

Questa volta a fare le spese di una crudeltà inutile di un essere umano è stato un piccione. Il volatile infilzato da dei dardi si era posato sul balcone di una abitazione. Anpana chiamata dalla proprietaria di casa si è recata sul posto per recuperare e tentare di curare poi l’animale. Una volta sul posto però il piccione era già volato via, per molto probabilmente morire da qualche altra parte.

Fantappiè racconta di aver ispezionato la zona nel tentativo di trovare eventuali dardi in terra, per capire di che tipologia fossero e se chi gli aveva scagliati contro il volatile era della zona. Nessun dardo è stato trovato, molto probabilmente il piccione sarà stato colpito anche in un altro quartiere e poi è volato sul balcone della donna.

Anpana chiede a chiunque sia a conoscenza di fatti analoghi di segnalarlo chiamando al 335 134 3364 oppure inviando una email a livorno@anpana.toscana.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin