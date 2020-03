Home

Livorno: Da domani, attivo il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità

26 marzo 2020

Livorno: Da domani, attivo il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità

Zona Distretto Livornese: attivo il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità per anziani

Livorno, 26 marzo 2020 – La Zona Distretto Livornese (Comune di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola), grazie anche alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana per l’emergenza Covid19 (DGRT 322/2020),attiverà da DOMANI VENERDI’ 27 MARZO in via straordinaria,il servizio per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, come alimenti, farmaci o altri prodotti essenziali, alle persone anziane,conosciute o meno dai servizi territoriali, che sono invitate a non uscire dalla propria abitazione o che, a causa di precarie condizioni di salute, di autonomia o di solitudine, non possono provvedere autonomamente, non potendo contare su risorse familiari.

Il servizio sarà svolto in collaborazione con gli Enti del Terzo settore che hanno aderito all’iniziativa partecipando ad una specifica manifestazione di interesse promossa dalla Zona Distretto Livornese.

È sufficiente chiamare il numero telefonico 329.6898856 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.

Nei giorni e orari indicati un incaricato raccoglierà le richieste e i numeri di telefono o gli indirizzi mail cui gli anziani che necessitano del servizio potranno essere ricontattati.

Le richieste accolte saranno poi inoltrate alle Associazioni che prenderanno contatti con la persona per compilare la lista della spesa e per la successiva consegna.

Il costo della spesa o dei farmaci dovrà essere corrisposto dall’utente al momento della consegna della spesa mentre la consegna è gratuita.

I cittadini che si trovano in quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 e che sono privi di reti familiari e/o amicali per attivare il servizio si potranno rivolgere alla Protezione civile chiamando il numero 0586/824000dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.