Home

Sport

Calcio

Calcio

28 Gennaio 2024

Livorno 28 gennaio 2024 – Livorno, dal vantaggio di Luci al rischio ko: Partita deludente contro il Sansepolcro

Livorno ha vissuto un’altra prestazione deludente nonostante un avvio promettente durante l’ultima sfida contro il Sansepolcro. Francesco Luci ha dato il via al match con una zampata vincente al 3′, ma la squadra amaranto non è stata in grado di contenere le deboli offensive avversarie, subendo il pareggio poco dopo.

La partita è stata caratterizzata da una mancanza di iniziative da parte degli uomini di Fossati, che hanno faticato a impostare il gioco e a mettere alla prova il portiere avversario. L’unico sussulto è stato rappresentato da un tentativo ravvicinato di Giordani al 51′, ma il portiere avversario è rimasto praticamente inattivo per il resto dell’incontro.

Aumentando la delusione, il Livorno ha rischiato la sconfitta nel finale, con il Sansepolcro che ha colpito la traversa al 95′. Nonostante l’ottimo avvio di Luci e qualche tentativo sporadico, la squadra non è riuscita a conquistare i tre punti e a invertire la tendenza negativa delle ultime partite.

La cronaca dell’incontro vede il vantaggio iniziale di Luci al 3′, seguito da un rischio in area di Ciobanu all’8′. Il Sansepolcro ha organizzato il proprio gioco e ha trovato il pareggio con Mezzasoma al 30′. Il Livorno ha cercato di reagire con un tentativo di Giordani al 51′, ma il portiere avversario ha respinto. Nel complesso, la partita è stata priva di momenti eclatanti, con poche occasioni da entrambe le parti.

Il risultato finale di 1-1 sottolinea la difficoltà del Livorno nel trovare la vittoria e conferma le difficoltà nella gestione del gioco. La squadra dovrà cercare soluzioni per invertire questa tendenza nelle prossime sfide.

Resta da vedere come il Livorno affronterà le prossime sfide e se sarà in grado di ritrovare la vittoria per risalire la classifica.

La cronaca dell’incontro:

Al 3° minuto di gioco è Gol per gi amaranto, Luci porta avanti il Livorno con una zampata vincente. Il Sansepolcro prova a recuperare e al 30′ trova il pareggio con Mezzasoma che insacca la palla nella rete amaranto.

Al 51′ occasione, Giordani cerca di sorprendere il portiere avversario, ma il tentativo viene respinto. Al 95′ arriva il rischio ko per il Livorno, ma fortunatamente è traversa. Il Sansepolcro sfiora la vittoria colpendo il legno.

Sarà fondamentale per il Livorno ritrovare solidità e determinazione per affrontare le prossime sfide e tornare alla vittoria.

Sansepolcro – Livorno 1-1

VAT SANSEPOLCRO (3-5-2):

Di Stasio; Borgo, Brizzi, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, Piermarini (82’ Gennaioli), D’Angelo, Grassi; Ferri (90’ Essoussi) Marini (90’ Buzzi), Pasquali.

A disposizione: Patata, Guarracino, Gorini, Giorni, Pauselli, Orlandi.

All. Bonura.

LIVORNO (3-5-2):

Ciobanu; Schiaroli, Brenna (56’ Bellini), Fancelli (46’Menga); Camara, Luci, Tanasa, Nardi, Curcio; Giordani (64’ Luis Henrique),

Cori (79’ Tenkorang).

A disposizione: Albieri, Ronchi, Goffredi, Likaxhiu, Frroku.

All. Fossati

ARBITRO: Saffiotti di Como. RETI: 3′ Luci, 30’ Mezzasoma.

NOTE: Amm.: Brenna (47’), D’Angelo (49’), Gori (85’), Luci (85’).