Livorno: danneggia 9 scooter poi punta un chiodo ad un bambino nel passeggino, intervengono i carabinieri

6 Settembre 2024

Livorno, 6 settembre 2024 – Livorno: danneggia 9 scooter poi punta un chiodo ad un bambino nel passeggino, intervengono i carabinieri

Intervento di una gazzella dell’Arma dei carabinieri in via Grande per la segnalazione di un 40enne. L’uomo, in stato di forte agitazione psico-fisica, si introduceva in un esercizio commerciale e, senza un particolare motivo, puntava un chiodo in direzione di un bambino in un passeggino. Fermato e condotto in caserma, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish che veniva sottoposta a sequestro. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe altresì danneggiato, senza apparente motivo, 9 motocicli in sosta nella citata via Grande.

I carabinieri hanno quindi proceduto a denunciarlo in stato di libertà per minaccia e danneggiamento ed a segnalarlo ai competenti uffici della Prefettura di Livorno quale assuntore di sostanze stupefacenti.