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Cronaca

Livorno, danni e furti nelle sedi di associazioni: Diop esprime preoccupazione

Cronaca

19 Aprile 2026

Livorno, danni e furti nelle sedi di associazioni: Diop esprime preoccupazione

Livorno 19 aprile 2026 Livorno, danni e furti nelle sedi di associazioni: Diop esprime preoccupazione

La vicepresidente Mia Diop esprime preoccupazione per i numerosi casi di furto, effrazione e vandalismo che in questi mesi hanno colpito a Livorno associazioni e organizzazioni del sociale. L’ultimo si è verificato alcuni giorni fa ai danni della sede di Arcigay, Agedo e Anppia.

“Gli episodi iniziano a essere davvero troppi e meritano attenzione da parte delle istituzioni e della cittadinanza”, dice Diop, che invia la propria solidarietà alle realtà associative vittime di quanto accaduto e alla comunità Lgbtqia+, “ritrovatasi ultimamente al centro di plurimi attacchi, in merito ai quali sento di ribadire il pieno impegno della Regione Toscana a tutela dei diritti e contro le discriminazioni”.

“Gli spazi associativi sono il cuore pulsante della vita civica, dell’impegno per il bene comune dove valori e idee si trasformano in azione collettiva. Rappresentano punti di riferimento per la democrazia e il confronto, e contribuiscono ogni giorno a costruire il senso di comunità”, aggiunge la vicepresidente.

“Attaccare questi luoghi vuol dire indebolire la partecipazione dei cittadini e scoraggiare chi dedica il proprio impegno alla vita pubblica”, prosegue Diop, certa che le autorità competenti sapranno fare chiarezza.

“Proteggere questi spazi – conclude – significa tutelare la libertà, i diritti e la coesione sociale. Una responsabilità che appartiene a tutte e tutti”.