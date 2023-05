Home

Livorno, De Vanna si qualifica per gli Europei e i Mondiali Ninja e OCR. Lanciata raccolta fondi per coprire i costi

12 Maggio 2023

12 maggio 2023 – Livorno, De Vanna si qualifica per gli Europei e i Mondiali Ninja e OCR. Lanciata raccolta fondi per coprire i costi

Un atleta di Ninja e OCR; sport emergenti in cui si superano vari ostacoli simili a quelli usati nell’addestramento militare, si è qualificato per i campionati europei e mondiali. Da Livorno ha quindi lanciato una campagna su GoFundMe per coprire i costi.

“Nella stagione 2022 – scrive Valentino De Vanna – sono stato finalista agli Europei nella 100 metri Sprint agli scorsi Campionati Europei OCR in Val di Fiemme”.

Ora Valentino è pronto per i Campionati Europei OCR in Ungheria dal 9 all’11 Giugno, per i World Ninja Championships in North Carolina dal 23 al 25 Giugno e per gli Ultimate Ninja Athlete World Cup in Florida dal 26 al 30 Luglio.

“Purtroppo – spiega – queste due discipline, seppur in pieno svolgimento, sono ancora troppo poco conosciute al grande pubblico e non esiste ancora una federazione ufficiale, quindi tutti i costi sono a mio carico”.

Le donazioni saranno usate per le iscrizioni, per i trasporti, per l’alloggio, per la preparazione e per l’assistenza medica.

La raccolta fondi è raggiungibile al ink https://gf.me/v/c/4srp/318pwr6ey0

