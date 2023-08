Home

Cronaca

Livorno: denunciato 60enne, guidava con un tasso alcolico 4 volte il consentito

Cronaca

16 Agosto 2023

Livorno 16 agosto 2023 .

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, hanno implementato la presenza di servizi esterni sul territorio; orientando l’azione di monitoraggio in maniera discriminata al fine di privilegiare le diverse località più affollate e nelle fasce orarie costituenti maggiori criticità. Dette operazioni sono state condotte anche con l’ausilio delle specialità dell’Arma.

Sul fronte dei controlli alla circolazione stradale, condotti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile; un uomo di 60 anni è stato denunciato in stato di libertà, per “guida in stato di ebbrezza alcolica”. Il 60enne transitava in via Del Littorale alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico pari a gr/l 2,45, ben oltre 4 volte il limite consentito.

Gli operanti hanno pertanto proceduto nei suoi confronti sia al ritiro della patente che al sequestro ammnistrativo del veicolo.

I Carabinieri della Stazione di Ardenza hanno elevato sanzione amministrativa per “guida in stato di ebbrezza alcolica” a carico di un 33enne, controllato sempre in via Del Littorale e sorpreso alla guida di autovettura con tasso alcolemico pari a gr/l 0,78. Anche a carico del giovane i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro ammnistrativo del mezzo.

L’Attività della Compagnia Carabinieri nel capoluogo di provincia, tesa a garantire la sicurezza dei cittadini nelle calde e affollate serate d’agosto, ha permesso di sottoporre a controllo oltre 115 persone e 70 mezzi.

