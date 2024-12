Home

Cronaca

Livorno: denunciato cittadino tunisino per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti

Cronaca

29 Dicembre 2024

Livorno: denunciato cittadino tunisino per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti

Livorno 29 dicembre 2024 Livorno: denunciato cittadino tunisino per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti

Durante un controllo nel centro cittadino finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato ha notato un comportamento sospetto in via Pellettier.

Un uomo, alla vista della Volante, ha iniziato a girarsi nervosamente e ha accelerato il passo nel tentativo di sfuggire a un possibile controllo. Insospettiti, gli agenti lo hanno fermato e gli hanno chiesto di esibire un documento di identità. A quel punto, l’uomo ha estratto rapidamente diversi involucri dalla tasca del giubbotto e li ha nascosti in bocca, per poi tentare di fuggire.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti lo hanno bloccato e, in quel momento, l’uomo ha espulso dalla bocca 12 involucri termosaldati trasparenti e un ulteriore involucro di colore verde, contenenti polvere bianca. Gli accertamenti eseguiti dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 9,39 grammi lordi.

Il soggetto, identificato come un cittadino tunisino classe 2001 con precedenti di polizia, è stato accompagnato presso la Questura di Livorno. Qui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.