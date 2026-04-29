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29 Aprile 2026

Livorno 29 aprile 2026 Livorno diventa capitale della felicità: torna il Sulla Felicità Festival dall’8 al 10 maggio

Dall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità.

Dall’8 al 10 maggio torna il, l’evento ideato e diretto da Stefano Santomauro e prodotto da Grande Giove Aps, che porta in città spettacoli, incontri e iniziative capaci di intrecciare cultura, benessere e vita quotidiana.

Non una celebrazione superficiale, ma un’indagine collettiva su cosa significhi davvero essere felici oggi. È questa l’anima del festival, che propone un programma ricco e trasversale: talk, eventi urbani, momenti partecipativi e appuntamenti pensati per tutte le età.

Tra gli ospiti principali spiccano la psicologa e psicoterapeuta Stefania Andreoli, in programma l’8 maggio alle 18 al Cinema Teatro 4 Mori, e il giornalista Domenico Iannacone, il 9 maggio alle 18 al Cinema Teatro 4 Mori, due voci autorevoli che porteranno sul palco riflessioni su relazioni, fragilità e società contemporanea.

Il festival si apre anche alla città e alle sue tradizioni: il “5&5 Day” (8, 9 e 10 maggio alla Terrazza Mascagni) celebra uno dei simboli gastronomici livornesi trasformandolo in esperienza di condivisione promosso dall’Associazione Tortai Livornesi e Fondazione Lem, mentre “Bimbimbici” (10 maggio) coinvolge famiglie e cittadini in una pedalata collettiva all’insegna della sostenibilità in collaborazione con Fiab Livorno.

Spazio anche allo sguardo: la mostra fotografica “Piccoli scatti rubati di felicità” (8 e 9 maggio al Cinema Teatro 4 Mori) racconta attimi autentici di vita quotidiana, ricordando che la felicità si nasconde spesso nei dettagli più semplici.

«La felicità non è solo un’emozione individuale, ma un fatto sociale, che cresce nel dialogo e nella condivisione» — è questa la visione di Stefano Santomauro che attraversa l’intero festival, trasformando Livorno in un punto di riferimento per un racconto contemporaneo del benessere: “Il Festival sta diventando un punto di riferimento in Italia con la dimostrazione della caratura degli ospiti nazionali che abbracciano la nostra idea e le continue richieste di collaborazioni che ci arrivano. Siamo consapevoli di avere tra le mani una piccola grande responsabilità e orgogliosi di averla nella città di Livorno, cornice perfetta per questo Festival unico in Italia”.

I talk e la mostra fotografica sono a ingresso libero, Bimbimbici piccola quota di iscrizione di 3€. Il Sulla Felicità Festival ha il patrocinio e la compartecipazione della Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Lem ed il prezioso contributo del main sponsor Castagneto Banca 1910.