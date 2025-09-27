Home

Livorno, domenica 28 settembre la camminata solidale organizzata da AIL per il sostegno al reparto di Ematologia

27 Settembre 2025

Si terrà domenica 28 settembre con partenza fissata per le 9 dalla zona di Porta a Mare (Via Furio Diaz, 3, Livorno) la seconda edizione organizzata dalla sezione livornese dell’iniziativa nazionale “Fitwalking for AIL”. La camminata solidale, inclusiva, non competitiva e aperta a tutti, è organizzata con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune e della Provincia di Livorno.

“Fitwalking for AIL” vuole coinvolgere sportivi e non, famiglie, associazioni e cittadini in una mattinata di movimento, salute, inclusione e solidarietà. L’impatto visivo sarà forte: centinaia di partecipanti uniti dal colore turchese per un obiettivo comune. Il percorso, completamente sul lungomare, prevede un punto ristoro presso la Terrazza Mascagni e si concluderà al punto di partenza. La manifestazione è pet friendly, purché vengano rispettate le regole di sicurezza.

La quota di partecipazione (versamento minimo 10 euro) sarà destinata al sostegno del Reparto di Ematologia dell’ospedale di Livorno, ai pazienti e alla ricerca. Le iscrizioni possono essere effettuate il giorno stesso dell’evento al gazebo AIL a Porta a Mare.

Programma

Ore 8.30 – Ritrovo a Porta a Mare per iscrizione, ritiro kit e maglietta “turchese”.

Ore 9.30 – Partenza della camminata lungo il lungomare con tappa al Gazebo della Terrazza Mascagni.

Ore 12.30 – Rientro a Porta a Mare e defaticamento con lezioni di discipline fitness.

