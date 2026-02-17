Home

17 Febbraio 2026

Livorno, donna trovata morta in mare al moletto Nazario Sauro

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, a Livorno. Il cadavere di una donna di 63 anni è stato recuperato intorno alle 15.30 nelle acque del moletto Nazario Sauro, a poche decine di metri dallo Scoglio della Regina.

A notare il corpo in mare sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la centrale unica delle emergenze. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma, insieme agli agenti della polizia e a un’ambulanza della Misericordia di Livorno con il medico a bordo.

Una volta effettuati i controlli, il sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, sulla spalletta del moletto sarebbero stati trovati alcuni effetti personali riconducibili alla vittima, tra cui la borsa e la giacca. Elementi che ora sono al vaglio degli investigatori.

La Polizia Scientifica ha avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e ricostruire con precisione quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento.

L’area è rimasta transennata per consentire le operazioni di recupero e i rilievi di polizia.